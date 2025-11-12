E&Iクリエイション株式会社は、SG-imageの交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8 Type II」を11月12日（水）に発売した。希望小売価格は2万5,000円。ブラック、シルバー、レッド、オレンジの4色を用意する。対応マウントはソニーE、富士フイルムX。

今回の「Type II」モデルでは、従来モデルで採用していた黄色のゴムリング部分を黒色に変更し、全体のトーンに統一感を持たせた。

APS-Cサイズのイメージセンサー向けのAF広角レンズ。35mm判換算で約37.5mm相当の画角を持つ。

基本性能は従来モデルと同様。レンズ構成も高屈折率レンズ3枚を含む5群7枚。マルチコーティングを施し、逆光下でのフレアやゴーストを抑制した。

サンプル画像（提供：E&Iクリエイション株式会社）

サンプル画像（提供：E&Iクリエイション株式会社）

サンプル画像（提供：E&Iクリエイション株式会社）

対応撮像画面サイズ：APS-Cサイズ カラー：ブラック、シルバー、レッド、オレンジ 焦点距離：25mm（35mm判換算:37.5mm） フォーカスモード：AF（オートフォーカス） 絞り羽根：9枚 レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ3枚含む） 絞り範囲：F1.8-16 最短撮影距離：0.3m フィルター径：Φ52mm 外形寸法：Φ67×33mm 質量：約145g 付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード、レンズフードキャップ