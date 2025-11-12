表面はカリッ＆中はふわふわの“ダブル食感” ビアードパパからリング型シュークリームが期間限定登場
シュークリーム専門店ビアードパパは19日より、『パリブレスト』（税込260円）を期間限定で販売する。
【写真】まるでリース！クリスマス感あふれる『パリブレスト』
同商品は、アーモンドプードル（アーモンドの粉末）を練りこんだリング型のシュークリーム。店内のオーブンで焼き上げると香ばしいアーモンドの香りが広がるリッチな生地は、波打った形状による高低差によって表面はカリッと、中はふんわりとした異なる食感が特長。中に詰めるクリームは、定番のカスタードをはじめ季節を感じるフレーバーとの組み合わせも楽しめる。
また店頭では、クリスマスをイメージした華やかなデザインのポスターとともに一足早い冬の訪れと心温まるひと時を届ける。
