Âç¹¾ Íµ¤¬¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëËÌÅç»°Ïº¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¡¢ËÌÅç¤¬Âç¹¾¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2ËçÁÈ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂç¹¾ Íµ¤¬±´¤¦¡Ø²¸»Õ¡¦ËÌÅç»°Ïº¡Á¸¶ ¾ùÆó¡ÁºîÉÊ½¸¡Ù¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÌÅç»°Ïº¤ÎÌ¾Á°¡á¥µ¥Ö¥í¡¼¤Ë°ø¤ó¤Ç¡¢Âç¹¾Íµ¤¬36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ËÜºî¤ÏCD2ËçÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Disc1¤Ï¡¢ËÌÅç»°Ïº¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÍ¿ºî¡×¡Ö·»Äï¿ÎµÁ¡×¡ÖËÌ¤Îµù¾ì¡×¤Ê¤É12¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¡Öµ¢¤í¤«¤Ê¡×¤Ï¡¢ËÌÅç¤¬·à¾ìÆÃÊÌ¸ø±é»þ¤Ë²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¡¼¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ß¤ÀÁ¥¡×¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¥ª¥±¤Ë¾è¤»¤ÆÏ¿²»¡£Âç¹¾ Íµ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Disc2¤Ï¡¢¸¶ ¾ùÆó¡ÊËÌÅç»°Ïº¡Ë¤¬Âç¹¾¤Î°Ù¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Î¤í¤ÞÂç¾¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«°ìÃú¤ä¤Ã¤¿¤í¤«¤¤¡×¡¢¡Ö¤Õ¤ëÎ¤¤Ï ¤¤¤Þ¡Ä¡×¤Î3¶Ê¤Ï¡¢±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤¿Âç¹¾¤Îº£¤Î²Î¾§¤ÇºÆÏ¿²»¤·¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âç¹¾¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ëSNS¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£À§Èó»²²Ã¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¹¾¤Ïº£½µÆüÍËÆü11·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂç¹¾ Íµ¤¬±´¤¦¡Ø²¸»Õ¡¦ËÌÅç»°Ïº ¡Á¸¶ ¾ùÆó¡Á ºîÉÊ½¸¡Ù¡Ù
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÉÊÈÖ¡§CRCN-41558-59
Äê²Á¡§¡ï4,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§https://lnk.to/oheyutakagautaukitajimasaburou
¢§¼ýÏ¿¶Ê
Disc1
1.·»Äï¿ÎµÁ
2.ÃË¤ÎÎÞ
3.È¡´Û¤Î½÷2023
4.Í¿ºî
5.½½¶å¤Î¤Þ¤Ä¤ê-¤Þ¤Ä¤ê¥Ñ¡¼¥È¶-
6.ËÌ¤Îµù¾ì
7.º²¡Ê¤³¤³¤í¡Ë
8.»³
9.Ë¾¶¿º×¤ê²Î
10.¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂÀ¸Ý
11.µ¢¤í¤«¤Ê¡ÊÁÞÆþ¶Ê¡Ö¼·¤Ä¤Î»Ò¡×¡Ë
12.¤Ê¤ß¤ÀÁ¥
Disc2
1.¤Î¤í¤ÞÂç¾¡ÊÂç¹¾ Íµ36ºÐ¤ÎÀ¼Ver.¡Ë
2.¤Ê¤ó¤«°ìÃú¤ä¤Ã¤¿¤í¤«¤¤¡ÊÂç¹¾ Íµ36ºÐ¤ÎÀ¼Ver.¡Ë
3.Í¼¾Æ¤±Âç¾
4.¿¿¼Â¤³¤ÎÆ»¤Ï¤ë¤«¤Ê¤ê
5.¤Õ¤ëÎ¤¤Ï ¤¤¤Þ¡Ä¡ÊÂç¹¾ Íµ36ºÐ¤ÎÀ¼Ver.¡Ë
6.ÃË¤Î½ÐÈ¯
7.¤ß¤«¤ó¤Î¸Î¶¿
8.¸æÌÈ¤Ê¤¹¤Ã¤Æ
9.Âç¼ù¤Î¤è¤¦¤Ë
10.Êì¤ÎÀ¼
11.´ê¤¤À±
12.»þÂå¤Î³¤
¢¡SNS¥Õ¥©¥í¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¡ª
¢§»²²ÃÊýË¡
¡Âç¹¾Íµ
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/ooeyutaka
¡¦crown no oto | music & playlist¡¡X¡§https://x.com/crown_no_oto
¤Î2¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
https://x.com/crown_no_oto/status/1988427260496650268?s=20
¡öÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢º£·îËö¤ËDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢ÍíÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
