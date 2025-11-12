元尼神インター誠子、イメチェン姿で印象ガラリ「似合ってる」「可愛い」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/12】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が11月10日、自身のInstagramを更新。短く切りそろえた髪型でイメージチェンジしたことを報告した。
【写真】36歳女性芸人「イメチェン姿可愛い」話題の新ヘア
誠子は「冬の大人ボブ」と記し、伸びかけていた髪をすっきりとボブスタイルにカットした新しいヘアスタイルを披露。「新しいヘアでライブツアーがんばる！！」とつづり、ライブツアーへの意気込みを明かした。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「イメチェン姿可愛い」「ライブ応援してます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆誠子、イメチェン姿公開
◆誠子の投稿に反響
