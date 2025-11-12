沖田愛加アナ、ミニスカで美脚見せ「透明感素敵」「真似したい冬ファッション」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳美人アナ「スタイル抜群」ミニスカ姿
カーキ色のセットアップに、白いマフラーを合わせ、冬スタイルを投稿した沖田。フリルが特徴的なミニスカートからはほっそりとした脚が伸びている。
この投稿に「真似したい冬ファッション」「可愛すぎる」「透明感素敵」「スタイル抜群」「とっても似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆沖田愛加、冬コーデ公開
◆沖田愛加の投稿に反響
