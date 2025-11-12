¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËºàÎÁ¤ò¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡ªºî¤êÃÖ¤¤·¤È¤¯¤È¤Ê¤Ë¤«¤ÈÊØÍø¡ª¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
Âç¿Í¤Î¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó304kcal¡¿1¿ÍÊ¬
Âç¿Í¤Î¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬
Âç¿Í¤Î¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
Âç¿Í¤Î¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡¡200g
¶Ì¤Í¤®¡¡1¸Ä
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡1¤«¤±
¥ì¥Ã¥É¥¥É¥Ë¡¼¿å¼Ñ¡¡1´Ì¡Ê¸Ç·Á230¡Á240g¡Ë
¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È´Ì¡¡1´Ì¡Ê400g¡Ë
¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Þ¤¿¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡20g¤¯¤é¤¤
¸Ç·Á¥Ö¥¤¥è¥ó¡¡1¸Ä¡ÊðùÎ³¤Ê¤é¾®¤µ¤¸1.5¤¯¤é¤¤¡Ë
£Á¥¯¥ß¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡¾®¤µ¤¸2
£Á¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1
£Â¥Ñ¥×¥ê¥«¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡¾®¤µ¤¸2
£Â¥Á¥ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡Âç¤µ¤¸1
£Â¥É¥é¥¤¥ª¥ì¥¬¥Î¡¡Âç¤µ¤¸1
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1¡ÁÅ¬ÎÌ
±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò·×ÎÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¡Ê£Â¤ÏÆ±¤¸´ï¤Ëº®¤¼¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âOK¡Ë
¡¦¶Ì¤Í¤®¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Þ¤¿¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ê¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¤·¤Æ¤¢¤ëÆù²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤é¡¢²¿¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£É÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¾¯ÎÌ¤òÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤é1ËÜ¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ê¤é1Ëç¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
Âç¿Í¤Î¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë£Á¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢Ãæ¼å²Ð¤«¤é¼å²Ð¤ÇºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¢¡¡Ãæ²Ð¤ËÌá¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ¿§¤Å¤¯¤Þ¤ÇßÖ¤á¤¿¤é¡¢·ä´Ö¤òºî¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¹ç¤¤¤Ó¤Æù¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢²¼Ì£¤Ë±ö¡Ê¾®¤µ¤¸1¡¿4ÄøÅÙ¡Ë¤âÆþ¤ì¡¢ßÖ¤á¤ë¡£
£¡¡¿å¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¥¥É¥Ë¡¼¿å¼Ñ¤È¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È´Ì¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Þ¤¿¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¸Ç·Á¥Ö¥¤¥è¥ó¡¢£Â¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤¿¤é¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£²Ð¤ÏÃæ¼å²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¡¡¥Õ¥¿¤ò¼è¤ê¡¢º½Åü¤òÆþ¤ì¤¿¤é¿åÊ¬¤òÄø¤è¤¯Èô¤Ð¤·¡¢±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¡Ê¥Û¡¼¥ë¥È¥Þ¥È¤Î¥Ø¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£¼Ñ¹þ¤à¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤¤²ô¤Ï¡¢¥Ø¥é¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÄÙ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¹ï¤ó¤À¥Ð¥¸¥ë¤ä¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢¥é¥¤¥à¤ä¥ì¥â¥ó¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿É¸ý¤Ë¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¥Á¥ê¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Á¥ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÂ¿¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¥Á¥ê¤ä°ìÌ£¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤òÅ¬ÎÌÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢¥Á¥ê¤ä¥¯¥ß¥ó¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¥Á¥ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥«¥¤¥¨¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý
¤´ÈÓ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ËÍí¤á¤¿¤ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È°ì½ï¤Ë¶´¤ó¤À¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë¡£
¥³¡¼¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¥¢¥Ü¥«¥É¥Ç¥£¥Ã¥×¤ËÅº¤¨¤Æ¡¢¥á¥¥·¥«¥óÉ÷¤Ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¾Æ¤¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥°¥é¥¿¥ó¤Î¶ñ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²¿¤«¤ÈÊØÍø¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹