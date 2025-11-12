ナ・リーグ最優秀監督はブルワーズのマーフィー監督

米大リーグ機構（MLB）は、全米野球記者協会員（BBWAA）の投票による今季の両リーグの最優秀監督賞を発表。ワールドシリーズ（WS）連覇を果たしたにも関わらず、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が0票に終わったことを米記者が伝えると、現地ファンも反響を寄せている。

ア・リーグはガーディアンズのスティーブン・ボート監督、ナ・リーグはブルワーズのパット・マーフィー監督が共に2年連続で選出された。ブルワーズを地区3連覇に導いたマーフィー監督は1位票を27票、2位票が2票で合計141ポイント。2位のフランコ―ナ監督（レッズ）の49ポイントに圧倒的な差をつけた。一方、昨年は3票を獲得していたロバーツ監督は今年は0票だった。

地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者は自身のXに「デーブ・ロバーツは票を1票も獲得できなかった」と投稿。続けて「票を獲得した上位3人――マーフィー、テリー・フランコーナ、ロブ・トムソン（フィリーズ）は、ドジャースがプレーオフで破った3つのナ・リーグのチームを指揮していた。投票用紙はポストシーズン開始前に提出される」と明かすと、現地ファンからコメントが集まった。

「ロバーツはスーパーチームを指揮している限り、年間最優秀監督賞（MOTY）は受賞できないのだろうか？」

「WSリングをもう1つもらえたことがいい慰めになるね」

「僕はロバーツの今年は最高の年だったと思う。ブルペンはMLBの中で最悪だったが、それを指揮して優勝した。チームのスター選手たちの多くは、ここ数年のように良いパフォーマンスを見せられていなかったし」

「ドックはこの賞なんて気にしてないと思うよ。ワールドシリーズ優勝トロフィーを手にしているんだから」

「私はデーブ・ロバーツに投票するわ」

上位に選ばれた監督らが率いるチームを軒並みポストシーズンで破って、WS優勝を果たしたロバーツ監督に同情する声もあがっていた。



（THE ANSWER編集部）