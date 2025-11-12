ついに専用出た〜！拭いてもクローゼットにしまうの抵抗ある…100均のアレ専用カバー

旅行に欠かせないキャリーケース。キレイに拭いたけど、そのまま家の中に持ち込むのはちょっと…という方も多いはず。そこでおすすめなのが、ダイソーで購入したビニールタイプの専用カバーです。100均で以前から見かける商品ですが、ついにダイソーでも発見したのでご紹介します。実際に使ってみたので、参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：キャスターカバー（20個）

価格：￥110（税込）

キャスター適応サイズ：最大直径6cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480796956

これでもう気にならない！ダイソーで見つけたアレ専用のカバー

使い捨てもできる素材のキャスターカバーをついにダイソーでも発見！

その名も『キャスターカバー（20個）』。お値段は20個入りで110円（税込）。基本的に4つ車輪がついていることを考えると、キャリーケース5つ分でこのお値段です。

ビニール製で口の部分にゴムがついているシンプルな作り。耐久性はそこまで強くなさそうですが、保管するときに使ったり、室内に持ち込むときの汚れ防止に使う分には十分です。

20個入りでコスパも◎！みんなでシェアできる大容量

実際に使ってみるとこんな感じ。旅行から帰ってきたときはもちろん、旅行先で友人の自宅へお邪魔するときなどにもおすすめ。

使わないときは小さくなりかさばらないので、収納時に場所を取らないだけでなく、持っていきたいというときにも便利です。

今回はダイソーで購入した『キャスターカバー（20個）』をご紹介しました。取り付けが簡単で、床の汚れ防止に便利。コスパも高く、友人や家族とシェアできる内容量なのもうれしいポイントです。

キャスターの汚れを拭いてもそのまましまうのは気が引ける…という場合に活躍してくれるので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。