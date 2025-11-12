電車内で「あの子のイヤホン音漏れしてる（汗）」派手な女子高生への注意をためらっていると → 思わぬ展開に

通勤電車内で、金髪の女子高生のスマホから大音量の音楽が流れ出しました。

Bluetooth接続がうまくいかず、イヤホンではなくスマホ本体からメタル系の曲が響いているようなのです。

静かな車内が一瞬でざわついていたのですが……。

盛大な音漏れ

女子高生は謝罪と共に感謝の言葉を伝え、車内が和やかな空気に包まれました。

その後は姿勢よく座り、丁寧に音量を調整して再び音楽を聴く姿が印象的でした。

「見た目で人を判断してはいけない」と気づかされる、心温まる出来事でした。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にFTNでヒアリングと執筆を行う。