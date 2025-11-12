コレ何だと思う？ポーチじゃありません！意外なアイテムに変身する高機能な100均商品

ダイソーで見つけたポーチのような商品。実は広げるとショッピングバッグになる便利なアイテムです！コンパクトに折り畳んで持ち運べるのに、箱ティッシュが7個も入る大容量サイズ。日々のお買い物から旅行まで活躍してくれます。さらに、付属の紐を取り付ければ、ショルダーバッグに大変身！とても便利でおすすめです♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ショルダーになる折りたたみショッピングバッグ

価格：￥330（税込）

広げた時のサイズ（約）：縦41cm×横41cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480682570

便利な形に変身する！ダイソーで高機能なショッピングバッグを発見！

お買い物に欠かせないショッピングバッグ。ダイソーでもさまざまな商品が販売されていますが、ちょっと変わったアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは『ショルダーになる折りたたみショッピングバッグ』。便利な機能が付いた、折りたたみ式のショッピングバッグです。

価格は330円（税込）です。100円ショップのショッピングバッグの中では少々値が張りますが、価格に納得できるほど嬉しい機能が付いているので後ほどご紹介します！

広げてみると、レジ袋型で使い勝手が良さそうです！

持ち手が長めに作られているので、肩に掛けて楽に持ち運ぶこともできます。

カラーは、普段使いにも馴染みやすいベージュです。その他に、黒と白もありました。

この手のショッピングバッグは収納力があまりないものが多いイメージでしたが、たっぷり入って頼りがいがあります。

箱ティッシュを入れてみたところ、なんと7個も入りました！

日々のお買い物から、ちょっと多めにお買い物した際などにも役立ちます。

ショルダーバッグとして楽に持ち運べる！

こちらのショッピングバッグには紐が付属しています。

実はこれが、より便利に使える最大のポイント！

折り畳んだ状態のバッグの両サイドについているパーツに紐を結びつけることで、ショルダーバッグに変身します！

旅行の際や、手ぶらで散歩がてらお買い物したい方にもおすすめです。

メッシュポケットがついているのも嬉しいポイント。

コインケースやスマホなどを入れれば、これ1つでお買い物に行けちゃいます！

手持ちのカラビナを付ければ、バッグなどに装着して持ち運ぶことも可能です。

バッグ内に収納スペースがない場合にとても便利です。

今回は、ダイソーの『ショルダーになる折りたたみショッピングバッグ』をご紹介しました。

お買い物だけでなく、お出かけの帰りに荷物が増えたときや、旅行のお土産を入れるのにもおすすめです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。