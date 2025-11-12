100均で500円って強気…と思ったら想像以上に凄い！見えない汚れも落としてくれるスプレー
商品情報
商品名：トイレ用洗浄剤
価格：￥550（税込）
正味量：300ml
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4984831055728
500円って強気すぎる…！ダイソーの『トイレ用洗浄剤』をお試し！
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『トイレ用洗浄剤』という商品。
その名の通り、スプレータイプのトイレ用洗剤です。インパクトのあるパッケージで、いかにも効きそう…！と思って、期待を込めて購入してみました。
価格は550円（税込）と、ダイソーで買える洗剤としては少々お高め。筆者が購入した店舗では、清掃グッズ売り場に陳列されていました。
かすかに漂うニオイが気になっていた我が家のトイレで、さっそく試してみました。
一応毎日お掃除しているので、目立った汚れは特にないように見えますが、果たしてまだ汚れは残っているのでしょうか…！
シュッとスプレーすると、水気のある泡状の液体が出てきます。
香りは特になく、鼻やのどへの刺激感もありません。
ただし、塩素系の製品と一緒に使ったり混ぜたりしないよう注意してください。有毒な塩素ガスが発生し、大変危険です。
スプレーした後にブラシを併用して、ゴシゴシと擦りました。
擦っていると、黄色い汚れのようなものがブラシに付着していました…！
目に見えにくいところに汚れが固まっていたようです。
想像以上にピカピカ＆つやつやな仕上がりに！ニオイも気にならない◎
写真で見るとわかりにくいですが、便器がピカピカでつやつやになりました！
お掃除後に家族に見せたところ、想像以上にピカピカになって驚いていたほどです。
気になるニオイも、ほとんど感じなくなりました！
内容量が300mlで少なめということを考えると、この価格はダイソー以外でも高い部類のスプレーだと思いますが、正直期待以上の結果でした！
ちなみに同じシリーズで、他にも風呂用洗剤、水アカ用洗剤、多目的洗剤などもありました。
今回は、ダイソーの『トイレ用洗浄剤』をご紹介しました。
お手頃な価格が魅力のダイソーですが、専門メーカーに負けず劣らない実力派アイテムも出てきたなと感心しました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。