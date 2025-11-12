でか美ちゃん、推しの“大切なお知らせ”に意見「リンク押すときの気持ち全然違う」
タレント・歌手のでか美ちゃん（34）が11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。アイドルたちが発表する“大切なお知らせ”について意見を述べた。
スタジオでは、アイドルグループなどが発表する“大切なお知らせ”に対しての受け止め方の話題になり、「推しにとっては生きた心地がしない」というトークが繰り広げられた。
【写真】「ラブラブごちそうさま！」サツマカワRPGを“配偶者呼び”したでか美ちゃん
ハロプロを推しているというでか美は「ハロプロファンは“大切なお知らせ”はやめてくれと言ってきた」と説明。その後、「“誰々卒業のお知らせ”“誰々ケガで休養のお知らせ”と出るようになって、ケガの時は卒業ではないからリンクを押すときの気持ちが全然違う」と話した。
これに対し、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃは「私は全然構えない。なんかお知らせだ〜と思って開いて絶望する」と話した。MCの上田晋也は「いい加減学習しろや」とツッコんでいた。
