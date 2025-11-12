日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。ソフトバンクを戦力外となった又吉克樹投手（35）は打者3人を相手に、持ち味の投球術をしっかりと見せつけた。

参加投手の中で最年長。大事なマウンドで経験と実績の違いを見せた。右打者の内角をシュート回転で突く直球、スライダー、チェンジアップなどを制球良く配球。2人目の打者の広島・中村に太ももをかする死球を与えたが「そこまで行かないとダメだよって、シーズン中と同じ気持ちに切り替えられた。そういう意味ではやってきたことを出せたと思う」と言う。3人目の打者の西武・松原をチェンジアップで二ゴロに打ち取り、ベンチに引き揚げる際には笑顔も見せた。

今後についてはNPBでの現役継続が目標ではあるが「海外に行ってもいいと思ってやっている」と表情を引き締める。「今回もそういう方が来られていると聞いていますし、どこに行っても野球のレベルアップはできるので、現役にしがみつきたい」と力強く語った。

通算503試合に登板し、歴代5位の217ホールドポイントの実績を誇る又吉。今季はプロ入り後初の1軍登板なしとなったが、ファームでは先発を務めるなど27試合に登板していた。

◇又吉 克樹（またよし・かつき）1990年（平2）11月4日生まれ、沖縄県出身の34歳。西原から環太平洋大に進み、四国IL・香川を経て、13年ドラフト2位で中日入り。入団1年目の14年から3年連続60試合以上登板。19、20年は低迷するも21年に66試合登板で防御率1・28と復活を遂げ、同年オフにソフトバンクにFA移籍。通算成績は503試合47勝32敗11セーブ173ホールド、防御率2・84。1メートル79、76キロ。右投げ右打ち。