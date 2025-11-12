採れたての芋で作るこんにゃくの魅力！こんにゃくパーク「新芋祭り2025」

日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感できる施設「こんにゃくパーク」は、コンニャクイモの収穫シーズンにあわせた恒例イベント「新芋祭り2025」を開催！

2025年11月15日(土)から12月14日(日)までの期間、無料バイキングでの食べ比べなどが楽しめます。

こんにゃくパーク「新芋祭り2025」

開催期間：2025年11月15日(土)〜12月14日(日)

開催場所：こんにゃくパーク (群馬県甘楽郡)

コンニャクイモの収穫時期(10月〜12月)に合わせて開催される恒例イベント。

このイベントは、フランスのボージョレ・ヌーヴォーに着想を得た「こんにゃくヌーボー」として2015年より実施されています。

採れたての芋で作るこんにゃくの魅力や、生産者の努力と想いを発信するイベントです。

無料バイキング「新生芋しらたきのかき揚げ」

無料バイキングでは、例年好評の「新生芋しらたきのかき揚げ」が登場します。

今年収穫したての新生芋を使った「群馬の生芋糸こんにゃく」を麺つゆに軽くくぐらせ、てんぷら粉をまとわせてカリッと揚げた、この時期だけの特別メニューです。

無料バイキング「角煮こんにゃく食べ比べ」

2025年の新企画として、「角煮こんにゃく食べ比べ」も提供されます。

“生芋こんにゃく”と“こんにゃく粉こんにゃく”のそれぞれを使用し、同じ味付けで煮込んだ「角煮こんにゃく」を食べ比べ！

原料の違いによる食感や味の染み込み方の違いを楽しめます☆

新芋祭り限定セット

価格：1,350円(税込)

2025年度産新芋を使用した人気商品「群馬の生芋シリーズ」を詰め合わせた数量限定セットも販売！

こんにゃくパークオリジナルのクリアバッグに入ったお得なセットです。

＜セット内容＞

徳用群馬の生芋板こんにゃく 350g×2袋徳用群馬の生芋糸こんにゃく 280g×2袋群馬の生芋玉こんにゃく 280g×2袋群馬の生芋カットこんにゃく 280g×1袋秘伝田楽みそ 240g×1個クリアバッグ

採れたてのコンニャクイモの魅力を、無料バイキングやお得なセットで楽しめるイベント！

群馬県のこんにゃくパークで開催される、「新芋祭り2025」の紹介でした。

