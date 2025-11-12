Snow Manの岩本照さんが12日、ブランドアンバサダーを務める「DOLCE&GABBANA Holiday Season Celebration」に、就任後はじめて登壇しました。

【写真を見る】【Snow Man・岩本照】クリスマスはファンと最高のホリデーを過ごします。今年は「ありがとう」「おめでとう」をたくさん言い合えた１年





岩本さんは、全身黒のセットアップにD&Gのアクセサリーを身に着けたスタイルで、フォトセッション。途中、後方の暗幕が倒れ掛かるハプニングもありましたが、すかさず反応し幕を押さえながら「大丈夫ですか？」と近くのスタッフの安全を気遣う行動も見せ、“一応、いまボディーガードの役をやっているんで”と、照れ笑いを浮かべながらも、とっさに笑いで和ませるクールな対応を見せていました。









アンバサダー就任について、岩本さんは“家族に就任を報告したときは飛び上がるほど喜んでくれたので、たぶん今日のこの姿を見たら一番喜んでくれるのは家族かな”と、笑みを見せました。



さらに、“このブローチには誕生石のエメラルドも使われており、この緑色も個人的にはすごくかわいいな”と喜ぶと、司会から、“(エメラルド使用の)ピアスも素敵です”と言われ、“ありがとうございます。自分じゃ見えないんですけど”と、照れ笑いを浮かべました。









また、クリスマスの過ごし方について聞かれると、“ありがたいことにライブを東京ドームでやらせてもらっているので、ファンの皆さんと最高のホリデーを過ごすんじゃないかなと思います”と語り、今年１年を振り返り、“「ありがとう」「おめでとう」をたくさん言ったり言ってもらった1年でした。デビュー5周年で国立競技場だったり、いろんな会場でコンサートをやらせてもらったり、個人でもグループでも、日本だけじゃなくそう言い合える1年になってありがたいです”と、感謝の言葉を口にしました。



【担当：芸能情報ステーション】