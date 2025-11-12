料理研究家・桜井奈々、子連れUSJ旅行のホテルを紹介 娘のお土産に「足りますように」

料理研究家の桜井奈々が11日に自身のアメブロを更新。娘に持たせたお土産や『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）』への家族旅行で利用したホテルについてつづった。

この日、桜井は「娘はハニートースト息子はバタートースト」と朝ごはんの写真を公開しつつ、娘が大阪土産を持って出勤したことを明かし「数足りたかな？？」と心配な心境を吐露。「夏休みのハワイのクッキー足りなかった事故があるのでなんか冷や冷や」と過去の出来事を振り返り「数の概念が抜けてる娘なので何人いるのか、、わからない本人そりゃ親もわからん！笑 足りますように」とコメントした。

続けて「【USJ】子連れユニバに最高だったホテル」というタイトルでブログを更新し「ホテル京阪ユニバーサル タワー」に宿泊したことを報告。「4人で1部屋泊まれるホテル があまりなく迷わず一択でこちらに！！」と選んだ理由を明かし「結果めちゃくちゃ快適ホテル！」と絶賛した。

また、ホテルについて「ユニバーサルシティ駅 徒歩3秒1階はローソン！はい。便利」と立地の良さを強調し「ユニバまでは徒歩7.8分」「朝イチユニバには最高ホテルでした」と満足そうにコメント。一方で、週末の夜は1階のコンビニの商品が品薄だったといい「翌日の朝ごはん買う予定ある方などはご注意を！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。