鈴木美羽、『ブンブンジャー』未来の誕生日を祝福 免許証も公開 ファン「奇跡の免許証」「写りが良すぎる！」
俳優の鈴木美羽が11日、自身のXを更新。運転免許証の写真を公開した。
【写真あり】鈴木美羽が公開した免許証 ファンがびっくり「写りが良すぎる！」
鈴木は、2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』に志布戸未来／ブンピンク役で出演した。11月11日は未来の誕生日で、鈴木は「ミラの誕生日だ ミラおめでとう！！！」と祝福。「私も免許持ってることだし、そろそろハンドル握れるようになりたい笑 運転教えてくれ…」と免許の写真を公開した。
これにファンは「奇跡の免許証」「免許証の写りが良すぎる！」と反応していた。
【写真あり】鈴木美羽が公開した免許証 ファンがびっくり「写りが良すぎる！」
鈴木は、2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』に志布戸未来／ブンピンク役で出演した。11月11日は未来の誕生日で、鈴木は「ミラの誕生日だ ミラおめでとう！！！」と祝福。「私も免許持ってることだし、そろそろハンドル握れるようになりたい笑 運転教えてくれ…」と免許の写真を公開した。
これにファンは「奇跡の免許証」「免許証の写りが良すぎる！」と反応していた。