　俳優の鈴木美羽が11日、自身のXを更新。運転免許証の写真を公開した。

　鈴木は、2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』に志布戸未来／ブンピンク役で出演した。11月11日は未来の誕生日で、鈴木は「ミラの誕生日だ　ミラおめでとう！！！」と祝福。「私も免許持ってることだし、そろそろハンドル握れるようになりたい笑　運転教えてくれ…」と免許の写真を公開した。

　これにファンは「奇跡の免許証」「免許証の写りが良すぎる！」と反応していた。