「本物を上回るのやめて〜」キンタロー。、表情だけでねぶた祭を再現!? 「メイクなしでこの再現度」
お笑い芸人のキンタロー。さんは11月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。「青森ねぶた祭」の武者絵のものまねを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「本物を上回るのやめて〜」
ファンからは「本物を上回るのやめて〜」「メイクなしでこの再現度」「生き別れのお兄ちゃん!?」「オリジナル超え」「世界一の顔芸ですね」「顔面の強さっｗｗｗ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「世界一の顔芸ですね」キンタロー。さんは「嘘でしょ？東京でばったり会ってしまった…. 撮るしかなかった….」とつづり、1枚の写真を投稿。「青森ねぶた祭」のポスターと撮影したショットです。武者絵風のメイクはしていませんが、表情だけで見事に再現しています。
「リアルすぎてw」「夢に出てきそう」「青森ねぶた祭」のものまね姿をたびたび投稿しているキンタロー。さん。10月14日には、実際に「青森ねぶた祭」の会場で撮影した動画を公開しています。武者絵風のメイクで完全再現した姿にファンからは「リアルすぎてw」「夢に出てきそう」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
