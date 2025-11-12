「1歳2ヶ月 VS 41歳9ヶ月」バービー、ダイナミックな親子ショットを公開！ 「the子育て」「活きがいい！」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは11月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。親子ショットを公開し、話題となっています。
【写真】「1歳2ヶ月 VS 41歳9ヶ月」
ファンからは「the子育て」「うちと全く同じw」「共感しかない」「親近感が湧いてます笑」「強敵ですよねww」「活きがいい！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「1歳2ヶ月 VS 41歳9ヶ月」
「うちと全く同じw」「共感しかない」バービーさんは「1歳2ヶ月 VS 41歳9ヶ月」とつづり、2枚の写真を投稿。抱っこした娘が腕の中でのけぞり、ダイナミックに暴れています。これにはバービーさんも必死の形相です。子育ての大変さが伝わってきますね。
「私にご飯を与えることがブーム」10月29日にはInstagramで「最近の娘は私にご飯を与えることがブームのようです」とつづり、6枚の写真を公開したバービーさん。「喉の奥まで直接食べ物を届けてくれるので、苦しさはありますが、ありがたくいただいております」とあるように、バービーさんが娘に食べ物を口に詰められる姿が載っています。とてもほほ笑ましいショットなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)