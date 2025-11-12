美人YouTuber2人、水着ショットに反響続々「ビジュ最強」「大人っぽく見える」
【モデルプレス＝2025/11/12】クリエイターのおさきが11月10日、自身のInstagramを更新。YouTuber・さくらとの水着ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber2人「ビジュ最強」話題の水着姿
おさきは「さくてぃんと韓国旅」とつづり、さくらと一緒に旅行をしていることを報告。おさきは黒いベアトップの水着、さくらは白いキャミソール型の水着を合わせ、揃ってスラリとしたスタイルを披露している。
この投稿に「おさくの2人可愛い」「ビジュ最強」「白黒合わせ素敵」「大人っぽく見える」「デコルテ美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人YouTuber2人「ビジュ最強」話題の水着姿
◆おさき、さくらとの水着ショット披露
おさきは「さくてぃんと韓国旅」とつづり、さくらと一緒に旅行をしていることを報告。おさきは黒いベアトップの水着、さくらは白いキャミソール型の水着を合わせ、揃ってスラリとしたスタイルを披露している。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に「おさくの2人可愛い」「ビジュ最強」「白黒合わせ素敵」「大人っぽく見える」「デコルテ美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】