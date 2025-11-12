EXILE TAKAHIRO、人気ロックバンドメンバーと花火満喫「またSCREAM聴きたい」「再コラボ待ってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】EXILE TAKAHIROが8日、自身のInstagramを更新。人気ロックバンドメンバーと花火を満喫するプライベートショットを公開した。
【写真】40歳EXILEメンバー過去コラボし再会した大物ギタリスト
TAKAHIROは「去年の写真ですが、いつもふとしたときに連絡してくださり、1つ1つの言葉に大きな愛情が込められていて…それが驚くほど絶妙なタイミングで…珍しく心が疲弊してるときだったりして。幾度となく助けられ、前向きに歩んでいける勇気をくれる大好きなTAKUROさん」とロックバンド・GLAYのギタリストであるTAKUROと花火を満喫するプライベートショットを公開した。
ともに手持ち花火を持ちながら仲良くピースを決めており、TAKAHIROは「いつか自分もTAKUROさんのような大きな器の人間になれたらいいな」と記していた。また2人はGLAY×EXILEでリリースしたシングル「SCREAM」（2005年リリース）でコラボレーションしており、ハッシュタグで「＃またいつかSCREAMお願いします」とつづっている。
この投稿には「またSCREAM聴きたい」「素敵な関係」「ご縁がずっと続いてる」「少年のような笑顔」「再コラボ待ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆TAKAHIRO、GLAY・TAKUROとプライベート花火
◆TAKAHIROの投稿に反響
