PS5発売5周年記念セールにて「メタファー：リファンタジオ」が50％オフの特別価格で販売
【メタファー：リファンタジオ セール】 セール期間：11月12日～12月1日まで
アトラスは、プレイステーション 5発売5周年記念セールにて「メタファー：リファンタジオ」を特別価格で販売する。セール期間は12月1日まで。
「メタファー：リファンタジオ」は幼馴染の王子にかけられた“死の呪い”を解くため、相棒の妖精“ガリカ”とともに世界を放浪する“旅の少年”が王国で起きる大事件に巻き込まれ、その先に待ち受ける運命と対峙するファンタジーRPG。
本セールでは、本作が「日本ゲーム大賞2025」大賞受賞の感謝を込め、過去最大割引率となる50％OFFのセール価格となっている。
さらにキャラクターデザイナー・副島成記氏による描き下ろし御礼イラストも公開された。
『メタファー：リファンタジオ』初の50%オフ開催中！
セール情報についてはこちら！👇https://t.co/H98w2tdwdx
