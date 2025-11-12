アトラスは、プレイステーション 5発売5周年記念セールにて「メタファー：リファンタジオ」を特別価格で販売する。セール期間は12月1日まで。

「メタファー：リファンタジオ」は幼馴染の王子にかけられた“死の呪い”を解くため、相棒の妖精“ガリカ”とともに世界を放浪する“旅の少年”が王国で起きる大事件に巻き込まれ、その先に待ち受ける運命と対峙するファンタジーRPG。

本セールでは、本作が「日本ゲーム大賞2025」大賞受賞の感謝を込め、過去最大割引率となる50％OFFのセール価格となっている。

さらにキャラクターデザイナー・副島成記氏による描き下ろし御礼イラストも公開された。

