i-dle・ミヨン、佐藤健との共演SHOT公開！“映画のワンシーン”のような姿に反響「美しすぎます」【PHOTO】

i-dleのミヨンが、俳優・佐藤健との共演ショットを公開した。

【写真】ミヨン、佐藤健と並んでニッコリ

ミヨンは11月11日、自身のインスタグラムを更新し、「素敵なステージをご一緒できて、本当に光栄でした。ありがとうございました」という日本語のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、ミヨンが11月8日にソウル・KBSアリーナで開催された佐藤健の初の韓国単独公演にゲスト出演した際のオフショット。

写真の中のミヨンは、黒を基調としたストライプ柄のトップスとパンツを合わせたシックな衣装を着用している。大人っぽく洗練された雰囲気を漂わせながらも、可愛らしい笑顔が目を引く。

また、ミュージックビデオで主演を務めた『永遠前夜』を佐藤健とデュエットした際のステージ写真も公開され、まるで映画のワンシーンのように絵になる2人の姿が印象的だ。

この投稿を見たファンからは、「美しすぎます」「めっちゃかわいい」「ぜひ音源化を」「えええ」など、称賛と驚きのコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、佐藤健が「TENBLANK」を代表して開催するアジアツアーは、今後11月19日に香港、29日にタイ・バンコクで公演を行う予定。一方、ミヨンは11月3日に2ndミニアルバム『MY, Lover』をリリースしている。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。