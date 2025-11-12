12年ぶり大刷新！ スズキ“新型 軽トラ”「キャリイ」初公開！ 内外装デザイン“一新”＆安全装備強化な「新モデル」どんなクルマ？ 販売店に聞いてみた

スズキ「キャリィ」の表情が一変!?

軽トラックの定番として長年親しまれてきたスズキ「キャリィ」。そんなキャリィの大幅刷新モデルの先行情報が、2025年11月10日よりスズキホームページ内専用サイトで初公開されています。これについて、販売店に話を聞き、詳細を探りました。

スズキ新型「キャリイ」登場！ デザイン一新！

キャリィは1961年に初代が登場して以来、60年以上にわたり日本の軽トラック市場をけん引してきたロングセラーモデルです。

現行型は2013年登場の11代目で、頑丈な車体構造と高い積載性能を維持しつつ、安全性・快適性を向上させた設計が特徴です。

また標準モデルに加え、室内空間を拡張した「スーパーキャリイ」も展開しています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1765mm、最小回転半径は3.6mと取り回しに優れ、荷台フロア長は2030mmと長尺物にも対応可能です。

内装は室内幅1310mmと広く、ヘッドレストからフロントガラスまで、ゆとりある空間を確保しています。また乗り降りしやすいドア開口部、着座時の安定性を高めたシートなど、実用性を重視した設計となっています。

パワートレインは、R06A型660cc直列3気筒エンジンを搭載し、最大出力は50PSを発揮。トランスミッションは5速MTまたは4速ATから選択可能です。

駆動方式はFRまたはパートタイム4WD。燃費性能は、5速MT車では18.7km／Lを実現しています。

安全装備として「スズキ セーフティサポート」を備え、軽トラックとしては高水準の安全性能を誇ります。

今回の大幅改良ではフロント、インテリアデザインを一新させたほか、安全装備や快適装備を進化させています。

デザイン面では、角ばったヘッドライトや水平基調のグリルを備えた新フロントフェイスを採用。従来のキャリィとは違う表情へと一新されます。

安全面では「デュアルセンサーブレーキサポートII（DSBSII）」などの先進安全技術に加え、細かな安全機能も充実した内容となり、より安心して運転できる仕様へと進化します。

これについて都内スズキ販売店の営業スタッフは以下のように話します。

「2026年1月に発表発売の予定です。

現状ではカタログはなく、リーフレットの用意のみですが、見積もり、注文などは可能です」

すでにSNSではリーフレットをもらったユーザーの投稿も見られ、注目が高まっています。

価格などの販売詳細は、公式情報は今後明らかになる見込みです。 キャリィがどのように生まれ変わるのか、期待が集まります。