何でもあり！の巨大イベント、イタリア「オート・エ・モト・デポカ・ボローニャ」
あの迷路のようなクラシックカーの祭典、オート・エ・モト・デポカ・パドヴァにうっかり潜入したあげく、クラシックカーの迷宮に入り込んだマニアは多いはず。パリのレトロモビル、エッセンのテクノクラシケと並んでヨーロッパの三大クラシックカーショーと称されるが、交通の便、ホテルの用意など、かなり不便な面があったのも事実だ。そんなイベントが、様々なやり取りを経てボローニャへと移転したのは2年前のこと。ボローニャ展示会場といえば、ボローニャの中心部に位置し、空港も近いから、ヨーロッパ全土からのアクセスも最高。なによりセラミックなど大規模な展示会が長年開催されており、極めてよく整備されているから、少々の混雑など全く問題ない。
【画像】見て良し、買って良し。見どころ盛りだくさんの巨大イベント「オート・エ・モト・デポカ」の会場風景（写真50点）
そんな「オート・エ・モト・デポカ・ボローニャ」は、パドヴァ時代から数えると今回は42回目となる。当初は、”あのパドヴァの牧歌的雰囲気がよかった…”などの声も聞かれたが、今や人気はさらに高まり、土日ともなれば、その広い会場もぎゅうぎゅうとなる。今回は14のホールと4つのテーマルートに広がる23万5,000平方メートルの会場には5000台以上のクラシックカーがディスプレイされ大賑わいだった。
筆者が訪問したのは10月23日の初日。26日まで4日間開催されるが、この初日はいわば業界Dayとでも言おうか、開会式にはASI会長や、ご当地モーターヴァレー協会のトップであるダラーラのアンドレア・ポントレモリ氏なども駆けつける。ちなみにこの初日はチケットの価格も他の開催日と比較して２倍となるが、レアパーツの探し物があったり、”今年は一台買って帰ろう”などという意気込みのある方は、この初日の参加はマストだ。
今回は”内燃機関の誕生から最新の世界チャンピオン、フェラーリF1とホンダの伝説的な二輪ヘリテイジまで”という明確なテーマ設定がなされ、メイン会場他、各ホールでも連携した展示が行われたから、かなりのボリューム感であった。
「F1 75年の歴史」ではフォーミュラ史に刻まれた二つの時代を象徴するフェラーリが展示された。チューブラ・シャシー、ド・ディオン・リアアクスル、2基のツインチョークキャブレター＆ツイン・イグニッション・エンジンを採用し、シンプルでありながら極めて実践的な一台として評価の高いフェラーリ500 F2（1952年）がメインホールに。このマシンでアルベルト・アスカリは1952年と1953年にドライバーズ世界選手権を連覇した。そして、その隣には、フェラーリF2007（s/n 262）が。キミ・ライコネンが2007年シーズン最終戦ブラジルGPで勝利を収め、ドライバーズ世界選手権を獲得したマシンだ。シューマッハの後に登場した初めてマシンであるが、マラネッロにドライバーズ世界選手権の王座をもたらした最後のマシンとして、アイコニックな存在だ。
当地ボローニャは2輪の世界でも重要な歴史があり、今なお大きな産業となっているのだが、今年のホンダの展示は圧巻であった。600平方メートルという巨大なスペースに38台もの象徴的なモデルが展示された。ホンダ・クラシックのヘリテイジを称え、技術的・レースにおける進化をたどった貴重な展示であった。イタリアのアテッサ工場から生まれた2ストローク（NS125R アドリアティコを含む）から、ルチオ・チェッキネッロのRS125GPやザルコのRC213Vといったグランプリレーサー。CR250MやCR500といった伝説のオフローダーから、CB750フォア、 VFR750R（RC30）、楕円形ピストンを搭載した革命的なNR750までが並び、高い人気を博していた。
