◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）

巨人から戦力外通告を受けた鴨打瑛二投手がトライアウトに参加し３人と対戦した。

先頭の前西武・渡部を二飛、続く前広島・中村は中飛に打ち取った。３人目の元巨人で前西武・松原にはストレートの四球を与えた。「角度は生かせたかなと思います。最後はフォアボールを出してしまったのですが、（前の）２人の打者には結構納得がいくボールが投げられたと思います」と振り返った。今後も野球を継続する予定で「（地元の）九州でやりたい気持ちはある」と希望を明かした。

鴨打は長崎・創成館から２１年育成ドラフト５位で入団。身長１９５センチ、体重１００キロの大型左腕で主に３軍戦で先発として経験を積んだが、４年間で支配下昇格には届かなかった。

小学６年の２０１５年にはソフトバンクホークスジュニアに選出。ホークスジュニアでは、２３日のドラフト会議で楽天３位指名の中大・繁永晟内野手（大阪桐蔭高出身）、ロッテ２位指名の明大・毛利海大投手（福岡大大濠高出身）とチームメートだった。