量産化を目指すV3R 900 E-コンプレッサープロトタイプ

ホンダV3R 900 E-コンプレッサープロトタイプ｜Honda V3R 900 E-Compressor Prototype

V3R 900 E-コンプレッサープロトタイプは、ホンダが2030年ビジョンで掲げる「自由で楽しい移動の喜びの提供」を実現するため、ユーザーの期待を超える魅力的な商品を届けることを目標に掲げ、今までにないホンダ独自の技術で新たな価値を提案するモデルとして開発が進められている。

開発コンセプトは「Non-Rail ROLLER COASTER（ノンレール ローラー コースター）」。ホンダは最新の技術とホンダが長年蓄積してきた二輪車開発のノウハウを結集し、「約束された高揚感」と「卓越した安心感」という異なる二面性を併せ持つモデルを目指す。

エンジンは、昨年のEICMA 2024で世界初公開した水冷75度V型3気筒エンジンをそのままに、排気量を900ccとし、スリム＆コンパクトを追求。二輪車として世界初（ホンダ調べ）の電子制御過給機の採用により、エンジンへの過給を任意にコントロールすることで、低回転からハイレスポンスなトルクを実現。

これにより、900ccの排気量でありながら1200cc相当のパフォーマンスを発揮。環境性能にも貢献する仕様を追求している。

ボディには左右非対称のサイドカウルを持ち、タンクのエンブレムには、2026年以降最上位モデルに順次採用を予定している新デザインの「Honda Flagship WING（ホンダ フラッグシップ ウィング）」を採用。

V3R 900 E-コンプレッサープロトタイプは、これまでにない二輪車を操る楽しさ、感動、所有する喜びを体感してもらうことを目指し、量産に向けて引き続き開発が進められる。