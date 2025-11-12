米津玄師、「合算ランキング」で5週ぶりシングル1位返り咲き 男性ソロ史上初の記録も達成【オリコンランキング】
米津玄師のシングル「IRIS OUT / JANE DOE」が、12日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間9.5万PT（94,566PT）を記録。10月13日付以来5週ぶりに1位に返り咲いた。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
本作の週間合算シングルランキング1位獲得は通算3週目【※1】。同一楽曲で通算3度の1位を獲得するのは、King Gnuの「一途 / 逆夢」（2022年2月7日付）以来【※2】、3年9ヶ月ぶりで、今年度初【※3】。男性ソロアーティストでは史上初の達成となった。
■ストリーミング再生数がけん引
収録曲の「IRIS OUT」と「JANE DOE」は、「週間ストリーミングランキング」で高順位をキープしている。
同日付「オリコン週間ストリーミングランキング」では、「IRIS OUT」が男性ソロアーティスト史上初となる8週連続1位を獲得。10月6日付から7週連続で「JANE DOE」との1位、2位独占も記録しており、これらストリーミングのポイントがけん引した。
また「合算シングルランキング」でも10月6日付から7週連続TOP3入りで、累積PT数を128.4万PT（1,283,668PT）に積み上げている。
【※1】「IRIS OUT / JANE DOE」は、2025年10月6日付、10月13日付、今週11月17日付で1位を獲得。
【※2】King Gnu「一途 / 逆夢」は、2022年1月10日付、1月17日付、2月7日付、2月14日付の通算4週で1位を獲得。
【※3】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
PT＝ポイント。
今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
