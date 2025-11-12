BANILA COの限定クッション登場♡新宿三丁目ロフトでしか手に入らない特別デザイン
韓国発の大人気コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」から、特別な限定パッケージのクッションファンデーションが登場します♡新宿三丁目ロフトのオープンを記念して、「カバーリシャス アルティメット ホワイトクッション」の全4種限定デザインを数量限定で発売。さらに、購入者限定でDIY体験イベントも開催されるなど、ここでしか味わえない特別なコスメ体験が叶います。
BANILA CO限定パッケージが新宿三丁目ロフトに登場
バニラコ カバーリシャス アルティメット ホワイトクッション（限定パッケージ全4種）
韓国・ソンスで人気を集めたカスタムケースが、ついに日本上陸！BANILA COの人気ファンデーション「カバーリシャス アルティメット ホワイトクッション」が、新宿三丁目ロフト限定パッケージで登場します。
ファンデーションカラー：19ライト／21ロゼ
価格：2,970円（税込）
販売店舗：新宿三丁目ロフト
※数量限定のため、なくなり次第終了です。
通常版は19ライト／21ロゼ／21アイボリー／22ナチュラルの4色展開で販売中です。
エクセルの新作パウダー＆ハイライトで透明感アップ♡冬限定の幻想ツヤ肌をチェック
選べる4種の限定デザイン♡
ゼリーハニーマカロン エディション：ハニーイエローが可愛らしいマカロンのようなデザイン。
ゼリーソフトミント エディション：爽やかなミントカラーで夏らしい印象に。
メタリックグリッター エディション：光を反射するグリッターで華やかに。
メタリックミラーリング エディション：クールな輝きが都会的な雰囲気を演出。今回の限定パッケージは、デザインごとに異なる雰囲気が楽しめる全4種。
すべて19ライト／21ロゼの2色展開で、どれもコレクションしたくなるほどの可愛さです♪
BANILA CO限定購入者だけのDIY体験イベントも！
11月21日（金）～23日（日）の3日間限定で、対象商品を購入した方には、クッションファンデを自分好みにデコレーションできるDIY特典付きイベントを開催。
使用できるデコレーションパーツは当日のお楽しみ♡数量限定のため、早めの来店がおすすめです。
開催時間：12:00～14:00／15:00～19:00
対象商品：限定パッケージ全4種（2,970円税込）
※レシート提示で参加可能。混雑時は整理券制・体験時間10分制となります。
BANILA CO限定アイテムで特別なメイク体験を♡
韓国で人気のBANILA COが贈る特別な限定パッケージは、見た目の可愛さだけでなく、肌を美しく見せる機能性も抜群。
新宿三丁目ロフトでしか手に入らないこのチャンスに、あなたもお気に入りのデザインを見つけてみてください。
DIYイベントで自分だけのクッションに仕上げれば、メイク時間がもっと楽しくなりそうです♪