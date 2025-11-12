TBSで火曜午後10時から放送中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。

【写真】家族仲を悪化させる「問題児」

11月18日放送予定の第7話で、鮎美の姉・山岸さより役として菊池亜希子さん、父・山岸正司（まさし）役で星田英利さんが出演するとTBSが発表しました。

第7話では、勝男と鮎美がそれぞれの家族に別れたことを言い出せないまま、気まずすぎる両家顔合わせに臨むことに。

そこに現れる、山岸家の家族仲を悪化させる原因になるほどの「問題児」である鮎美の姉・さよりを菊池亜希子さんが、マイペースな父・正司を星田英利さんが演じます。

第7話あらすじ

勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）が、いまだそれぞれの両親に別れたことを言い出せずにいる中、一緒に参列する予定だった地元・大分の友人の結婚式が刻々と近づいていた。

そんなある日、鮎美はふと目にした恋愛リアリティーショーに姉・さより（菊池亜希子）が出演していることに衝撃を受ける。しかもその番組には、彼氏と別れたばかりの椿（中条あやみ）も出演しており、勝男も同じように衝撃を受けるのだった。

そしていざ、結婚式に向けて別々に大分へ帰省した勝男と鮎美だが、それぞれの家に帰ると、両親たちは２人に黙って両家の食事会の予定を組んでいた。

別れていることを言い出せないまま両家顔合わせを行うことに。しかし勝男は、鮎美がずっと隠してきた“家族の本来の姿”を目の当たりにし、ある一言をぶつけてしまう…。

火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（c）TBSスパークル／TBS

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

二人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。

本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、二人の成長＆再生ロマンスコメディです。