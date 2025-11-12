永嶋花音がシニアツアーの盛り上げ隊に トーナメントの裏側を支える人たちの努力にあらためて感謝！
永嶋花音が自身のインスタグラムを更新。先週末はPGAシニアツアー「コスモヘルスカップ シニアゴルフトーナメント」の盛り上げ隊として、3日間、大役を務めたことを投稿した。
【動画】スタートホールでギャラリーを大いに盛り上げる山内鈴蘭と永嶋花音【本人のInstagramより】
先週は米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」が日本で開催されたが、永嶋は残念ながら出場基準を満たすことは出来なかった。そこでシニアツアーのスタッフの一員として参加したのだが、「トーナメントの裏側で1週間過ごすのは初めてで、こうやって準備をして、こうやって試合ができてるんだなと 改めてたくさんの方に支えられていることを知れました！」「このような経験をさせていただき感謝しています」と貴重な体験を喜んだ。本大会は宮本勝昌がプレーオフを制して今季4勝目。宮本はこれまで13試合に参戦し11試合でトップ10と絶好調で、賞金ランキングも1位を快走している。この試合をゴルフ大好きタレントの山内鈴蘭とともに大いに盛り上げた永嶋は「シニアプロの皆さんの明るく楽しい雰囲気と、ゴルフへの向き合い方がかっこよく、とても印象的でした！！」と感想を記していた。投稿では優勝トロフィーを手にした宮本、花束を手にした山内と永嶋、大会を主催したコスモヘルス株式会社の小塚崇史社長を中心にした運営スタッフたちの集合写真、タレントの武井壮との2ショット、リラクゼーションチェアで気持ちよさそうにリラックスした姿などを公開。さらにスタートホールのティーイングエリアでギャラリーを大いに盛り上げる山内と永嶋の姿を数本の動画で公開。シニアツアーならではの、にぎやかな雰囲気を伝えていた。投稿を見たファンからは「盛り上げ隊 お疲れさまでした」「盛り上げ隊が可愛いすぎて大盛り上がりですね」「違った目線でトーナメントを見る事が出来たようでいい経験になりましたね」「見に行きたかった〜」などたくさんのコメントが寄せられていた。
