Snow Man『音故知新』、「合算ランキング」で“史上初”の記録【オリコンランキング】
9人組グループ・Snow Manの最新アルバム『音故知新』が、12日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」でミリオンポイントを記録し1位にランクイン。同日付「オリコン週間アルバムランキング」に続き、オリコン史上初記録を達成した。
【動画】クールな雰囲気…『音故知新』コンセプトビデオ
■史上初「年度内2作のミリオンポイント達成」
週間ポイントは103.1万PT（1,031,312PT）で、自身通算4作目となる週間でのミリオンポイントを記録。今年度は『THE BEST 2020 - 2025』（2025年2月3日付）でも、139.5万PT（1,395,344PT）で1位を獲得しており、同一年度内で2作が週間ミリオンポイントを達成するのは史上初【※1】。週間でミリオンポイントを達成した作品は史上7作のみで、そのうち4作をSnow Manが占めている【※2】。
なお累積ミリオンポイント達成作品は、オリコン史上初となる自身通算6作目に到達した【※2】【※3】。
【※1】今年度は2024年12月23日付よりスタート。「週間合算アルバムランキング」は2018年12月24日付よりスタート。
【※2】週間でミリオンポイントを達成した他作品
（1）嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』（2019年7月8日付）
（2）米津玄師『STRAY SHEEP』（2020年8月17日付）
（3）King & Prince『Mr.5』（2023年5月1日付）
（4）Snow Man『i DO ME』（2023年5月29日付）
（5）Snow Man『RAYS』（2024年11月11日付）
（6）Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』（2025年2月3日付）
【※3】累積ミリオンポイント4作以上はSnow Manのみ
■今年度週間ポイント1位・2位を独占
本作は、自身の『THE BEST 2020 - 2025』に次ぐ、今年度2位の週間ポイントを記録。今年度の週間ポイント1位・2位をSnow Manが独占した【※4】。
【※4】「合算アルバムランキング」今年度週間ポイントTOP3
1位：Snow Man『THE BEST 2020 - 2025』 139.5万PT （2025年2月3日付）
2位：Snow Man『音故知新』 103.1万PT（2025年11月17日付）
3位：Mrs.GREEN APPLE『10』 79.5万PT（2025年7月21日付）
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも、初週売上103.1万枚で1位に初登場。男性アーティスト史上3組目となる4作連続初週ミリオンや、史上初となる「1stアルバムから6作連続累積ミリオン」を達成。合算アルバムランキングにおいても、オリコン史上初記録を再び達成し、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※5】を獲得した。
【※5】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月17日付：集計期間:2025年11月3日〜11月9日）＞
