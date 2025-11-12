61歳・椎名桔平「渋すぎ」ヤクザ姿に反響 「カッコ良すぎ」「迫力が半端じゃなくて怖かった」
俳優の椎名桔平（61）が12日、自身のインスグラムを更新し、ワイルドなヤクザ姿を公開した。
【写真】61歳・椎名桔平「渋すぎ」ヤクザ姿
映画『港のひかり』（11月14日公開）の場面カット。舘ひろし主演の同作は、過去を捨てた元ヤクザの漁師と目の見えない少年との十数年を描く、年の差を超えた友情と再会のものがたり。
椎名は「邦画では、北野武監督#アウトレイジ以来15年振りとなるヤクザ役」と明かし、「藤井道人監督のもと、全力一丸映画となっております!!ぜひ映画館に足をお運びください」と呼びかけた。
これに対して「カッコ良すぎます」「渋すぎます」「（試写を観て）迫力が半端じゃなくて怖かったです〜」など、多数の声が寄せられている。
