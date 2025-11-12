共和コーポ、7-9月期(2Q)経常は18％増益

共和コーポレーション <6570> [東証Ｓ] が11月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比27.0％増の7.7億円に伸び、従来の2.0％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の12.9億円に対する進捗率は60.0％に達し、5年平均の39.8％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比23.4％減の5.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比18.3％増の5.4億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の10.3％→10.2％に低下した。



株探ニュース

