6·îËö¤ËSTARTO ENTERTAINMENT¤òÂà½ê¤·¤¿¡¢»°Â¼¹Òµ±¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î26Æü¤Ë¡Ø»°Â¼¹Òµ±¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】【 三宅宏騎 】　スターダストプロモーションへの所属を発表　さらに「ソロカレンダーを発売します！」と報告も
»°Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö»°Â¼¹Òµ±¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤«¤é»°Â¼¹Òµ±¥½¥í¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³§ÍÍ¤¬±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¿·¤·¤¤³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÎé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±þ±ç°Ê¾å¤Î°¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤Î·è°Õ¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¼¤Ò¡¢ËÍ¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
