お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが１２日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、事務所の大先輩であるサンドウィッチマンに対するびっくり行為をカカロニ・栗谷に暴露され、スタジオもドン引きとなる一幕があった。

この日はグレープカンパニー所属の芸人たちが集合。事務所を率いるサンドウィッチマンについて、しんいちは「頑張って面白い人には衣装を買ったりしてくれるが、努力をしてない人には実際見向きもしてない。サボってる人は見向きもしない」と説明。

だが、Ｒ−１優勝後、富澤がグループＬＩＮＥで「プレステ５があるけど買う人はいるか？」と呼びかけ、しんいちが「もらえるもんだと思って、トロフィー持って行ったら、ちゃんと『５万円な』って。頑張っている人にはやってくれるって聞いたから…。トロフィー持って頑張った証拠なのに」と不服そう。

するとすかさず栗谷が、「サンドさん、１月１日から３日までに会えば、お年玉がもらえる。でもその間に海外に旅行に行っちゃったりする」と言うと、何かを察したのか、しんいちが「栗谷っ！」と口止め。だが栗谷は構わず「この人、羽田で待ち伏せして毎年カネをもらってる。だからプレステ買うのは当たり前」と、わざわざ空港まで追いかけ、お年玉をもらっていると暴露。スタジオはドン引きしていた。