Àîºê¡¡£Ç£ËÅ¢À®Î¶¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¾¡¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÄÄÌ»»£²£·£²»î¹ç½Ð¾ì
¡¡£Ê£±Àîºê¤Ï£±£²Æü¡¢£Ç£ËÅ¢À®Î¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤È·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£´£°ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡££±£°Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£²£·£²»î¹ç½Ð¾ì¤È³èÌö¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£³»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤ËËÍ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£±£°Ç¯´Ö¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤âÈá¤·¤¤¤È¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀîºê¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¿ô¡¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»×¤¤½Ð¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡££±£°Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£