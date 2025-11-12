155.47　エンベロープ1%上限（10日間）
155.36　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
154.35　現値
153.93　10日移動平均
153.66　一目均衡表・転換線
152.82　21日移動平均
152.39　エンベロープ1%下限（10日間）
151.94　一目均衡表・基準線
150.28　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
149.52　一目均衡表・雲（上限）
149.25　一目均衡表・雲（下限）
148.82　100日移動平均
147.72　200日移動平均

153.93に控える10日線が目先のサポート