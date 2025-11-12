テクニカルポイント ドル円 10日線サポート
155.47 エンベロープ1%上限（10日間）
155.36 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
154.35 現値
153.93 10日移動平均
153.66 一目均衡表・転換線
152.82 21日移動平均
152.39 エンベロープ1%下限（10日間）
151.94 一目均衡表・基準線
150.28 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
149.52 一目均衡表・雲（上限）
149.25 一目均衡表・雲（下限）
148.82 100日移動平均
147.72 200日移動平均
153.93に控える10日線が目先のサポート
