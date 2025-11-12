◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）

巨人から戦力外通告を受けた高橋礼投手（３０）がトライアウトに参加し、３人と対戦した。先頭の前広島・松山には中前安打を浴びたが、続く前ＤｅＮＡ・鈴木を三ゴロ併殺打に仕留めた。最後のけがで欠場したフルプに代わり打席に立った伯和ビクトリーズの打者は左飛に打ち取った。「しっかり腕を振って投げることができました。やっぱり来年もＮＰＢの舞台でやりたいという思いが強かった。現役続行したいという強い気持ちで臨みました」と心境を明かした。

高橋礼は２３年１１月にソフトバンクからトレード加入。移籍１年目の昨季は開幕ローテに入ると４月７日・ＤｅＮＡ戦で１０８６日ぶりの白星を挙げるなど、１１試合に登板し２勝２敗、防御率３・６６だった。プロ８年目の今季は１軍登板なし。イースタンでは３３試合に登板し６勝６敗、防御率５・０１だった。ソフトバンク時代は１９年に新人王を獲得し、同年に行われたプレミア１２の日本代表にも選出されていた。

１０月２日に通告を受けた後は、現役続行を目指して練習を継続していた。