サンドウィッチマン、後輩に200万円かけて買ってあげたもの 東京ホテイソン・ショーゴが明かす「ちょっと言ったら…」
グレープカンパニー所属の芸人4組が、12日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。事務所の大黒柱・サンドウィッチマンにまつわるエピソードを明かした。
【写真】「ステキ」「奥さん可愛すぎる!!」純白ドレス姿の妻＆ショーゴの手つなぎ夫婦ショット
この日は、勢いのある事務所として同事務所が紹介され、“新鋭芸人”として東京ホテイソン（たける・ショーゴ）、ティモンディの高岸宏行（前田裕太は欠席）、カカロニ（栗谷・すがや）、お見送り芸人しんいちの6人が登場した。
「グレープカンパニーのココが良い！」としたコーナーで、ショーゴが「サンドウィッチマンさんは後輩にねだれば何でも買ってくれる」と説明。レギュラー陣は「ええ！すごーい！」「やさしい」など驚いた。
ショーゴは「本当にすごくて。『ちょっと…ゲーム配信とかしたいな』みたいな言ったら、グレープカンパニーのけいこ場を、200万円かけてゲーム配信できるように改造してくれた。配信用のカメラとか」と説明。しかし「ただ、これの機材が200万円なんで、本格派すぎて誰もうまく使えない」とも明かした。
司会のハライチ澤部佑は「軽い気持ちで言っただけなのに…」とコメント。
岩井元気は「もちろんサンドさんが使えるわけもない…」とつぶやき、澤部は「もったいな！」と残念な様子だった。
