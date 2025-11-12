【ポケモンカード】イオン通販が「MEGAドリームex」を抽選販売！10パックセットが買える

イオンの公式通販サイト「イオンスタイルオンライン」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。

2025年11月12日11時0分から13日23時59分までは、ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック 「MEGAドリームex」の応募を受け付けています。

当選発表は11月18日12時ごろ

10パックセットでの販売で、販売価格は5500円です。当選者は1セットのみ購入できます。

11月28日発売予定の「MEGAドリームex」は、「メガカイリューXex」や「メガルカリオex」「メガサーモナイトex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。

当選発表は11月18日12時ごろの予定です。当選者にのみ、メールが配信されます。

当選者の購入期間は、19日23時59分までです。購入期間が短いので注意してください。「ネット限定先行セール20％OFFクーポン」は使えません。

商品は発売日の11月28日以降に順次出荷されます。

イオンスタイルオンラインの特設ページから応募できるので、欲しい人は期間内に応募してください。

ちなみに、イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリック」は13日19時59分まで、5パックセットの抽選販売を実施しています。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）