双子の出産と育児を公表している中川翔子さんが、自身のインスタグラムで仕事復帰について伝えています。



翔子さんは「12月頭のラジオ生放送からついにお仕事復帰するのです！ドキドキするなあ」と、投稿の末尾にテキスト。仕事復帰まで間もない時期の子育てを「夜通し双子をみまもりミルク」と綴っています。









翔子さんは「サイレントに吐いてるときあるから怖いから」「桂子さんがヘルプにきて」「2人で双子を朝までみまもりながら」「昔話に花が咲く」と、眠いけれども楽しげな夜の様子を絵日記にも描いています。







翔子さんは「わたしも母が働きながら育ててくれたこと、祖父や祖母にいろんなことしてもらったこと」「思いを巡らせている夜明けです」と振り返り、「わたしがしてもらったように双子に色んなこと体験させてあげたい」「連れて行ってあげたい しあわせにしたい」と、双子の将来に思いを馳せています。

翔子さんは「わたしは今、区の助成の産後ケアに入院できました！」「いろいろプロに学びながら久しぶりに朝まで爆睡できた！」「回復してがんばるぞ！」と、仕事復帰に向けて決意を新たにしています。

