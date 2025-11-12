二股や不倫など、世の中には平気で人を裏切って禁断の恋を楽しむ女性もいます。しかしそんな恋愛をしていると、周囲の人からは白い目で見られてしまうようで……？

今回は、彼氏がいるのに既婚者と不倫した女性が家族に絶縁された話をご紹介いたします。

母に勘当された

「私には結婚を前提に付き合っていた彼氏がいたけど、奥さんがいる人を好きになって不倫と二股をしていました。私は彼氏よりも不倫相手の彼と一緒になりたかったので、別れを告げたんです。その後彼は奥さんと離婚し、私と結婚すると言ってくれました。

しかしそのことを母に伝えると激怒。娘が不倫をして略奪婚することが、本当に嫌だったみたいです……。でもしばらくしたら受け入れてくれるだろうと思い、お正月に実家に帰省しました。私の顔を見るやいなや、兄が不倫しただの二股をかけただのうるさかったので、口論になったら、それを聞いていた母が『いい加減にしなさい！』『彼を裏切って二股かけて不倫したあなたが悪いんでしょう』『出て行ってちょうだい』と言って実家を追い出されました。

まさか家族にここまで言われるとは思わなかったので、正直ショックでしたね……。今は略奪婚した彼と暮らしてるけど、家族とは疎遠になったままです」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ たくさんの人を傷つけてまで自分の欲を満たそうとするなんて、常識がある人からしたら理解できない行動ですよね。家族に縁を切られるまでのことをしたのだと、自分の行いをしっかり反省してもらいたいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。