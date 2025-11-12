さばのうまみがじんわり！ だし汁いらずの「もやしとさばのみそ汁」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■さばのうまみでだし汁いらず
もやしとさばのみそ汁
1人分：127kcal
塩分：2.5g
■【材料（2人分）】
もやし…1/2袋（約100g）
さばの水煮缶…1/2缶（約90g）
A
・おろししょうが…1かけ分
・みそ…大さじ1・1/2
・酒…大さじ1/2
・しょうゆ…小さじ1
・水…2カップ
万能ねぎの小口切り…5本分
■【作り方】
1 鍋にAを入れて混ぜ、もやしと、さばを缶汁をきって加え、中火にかける。沸騰したら弱火にして約5分煮る。
2 万能ねぎを加えてさっと混ぜる。
料理／下条美緒、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』