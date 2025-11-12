さばのうまみでだし汁いらず


【写真を見る】食卓まで3分！？ 「我が家の定番サバ大根」／実働5分以内でできる！野菜1つの神副菜

いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。

和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。

そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！

■さばのうまみでだし汁いらず

もやしとさばのみそ汁

1人分：127kcal

塩分：2.5g

■【材料（2人分）】

もやし…1/2袋（約100g）

さばの水煮缶…1/2缶（約90g）

A

・おろししょうが…1かけ分

・みそ…大さじ1・1/2

・酒…大さじ1/2

・しょうゆ…小さじ1

・水…2カップ

万能ねぎの小口切り…5本分

■【作り方】

1　鍋にAを入れて混ぜ、もやしと、さばを缶汁をきって加え、中火にかける。沸騰したら弱火にして約5分煮る。

2　万能ねぎを加えてさっと混ぜる。

料理／下条美緒、撮影／澤木央子

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』