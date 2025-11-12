¡ÚRIZIN¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ATT½¤¹Ô¤ËÍè¤¿¿ÀÎ¶À¿¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö³¤³°¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤ä¤é¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤¬11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿ÀÎ¶À¿¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤Ç¿ÀÎ¶¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤È¡¢¾¡Íø¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Î¡Ö°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×È¯¸À¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£²¶¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
ËÙ¸ý¤ÏATT¤Ç¤ÎÎý½¬À¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿25ºÐ¤Î¿ÀÎ¶¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢Î¾¼Ô¤¬ÂÐÀï¤·¤¿2Ç¯Á°¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Î¿ÀÎ¶¤«¤é¤ÎÄ©È¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î´¶¤¸¤ÇÀú¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡Ø¤ªÁ°Ã¯¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤âÀú¤êÊÖ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿ÀÎ¶¤ÈÂÐÀï¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï¡Ö¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤äËÙ¸ý¤«¤é¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿Ç´¤ê¶¯¤µ¤òÉ¾²Á¡£»î¹ç¤ÏËÙ¸ý¤Î2¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬44ÉÃ¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥çー¥¯¤Ë¤è¤ë°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÀÎ¶¤Ï¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ï¤¶¤È¡Ê¤¢¤ÎÂÎÀª¤Ç¡Ë¸ÆµÛ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥°¥°¥°¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î½Ö´Ö¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖËÙ¸ý¶³»Êvs.¿ÀÎ¶À¿¡×
¤³¤Î¤È¤½é¤á¤Æ°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ÀÎ¶¤ËÂÐ¤·¡¢ËÙ¸ý¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó³¤³°¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤ä¤é¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³¤³°¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ëÅÛ¤é¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤³¤Ç¶Ë¤á¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¡Ö¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¿ÀÎ¶¤Ï¡Ö¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Áー¥àÍè¤Ê¤è¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤è¤¦¤è¡×
¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈATT¤Ë´«Í¶¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£²¶¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÀâÌÀ¡£ËÙ¸ý¤Ï¼«¿È¤¬Åö»þ¤ÎUFC¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥Ç¥á¥È¥ê¥¢¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤éÌµÍý¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È½Å¤Í¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´«Í¶¤«¤é2Ç¯±Û¤·¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¿ÀÎ¶¤ÎATT½¤¹Ô¡£¿ÀÎ¶¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£