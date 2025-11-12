SV-Vリーグ U15 CHAMPIONSHIP決勝大会に「O-EN HEART賞」が新設

2025年11月15日（土）と16日（日）に、パナソニックアリーナ（大阪府）にて開催される「2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP supported by OPEN HOUSE GROUP」の決勝大会で、「O-EN HEART賞」が新設される。

今大会は公益社団法人SVリーグ（SVL）と一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ（JVL）が主催するもので、これまでは「SV-V.LEAGUE U15選手権」として開催されてきたが、次世代のバレーボール選手の育成および競技の裾野拡大に向け2025年から一新された。予選及び準々決勝は10月に既に行われており、勝ち進んだ男女各4チームが決勝大会でぶつかる。

大会のタイトルパートナーは、今季よりSVLとパートナーシップ契約を締結した株式会社オープンハウスグループが務め、新たに「O-EN HEART賞」を新設することを発表。この賞は、優勝チームの選手から日頃の「ありがとう」を伝えたい人に贈られるもので、応援をキーワードに活動する株式会社オープンハウスグループとして、その存在にスポットを当てる賞になるとしている。

また、選手や来場者など全員が参加ができる「最高到達点チャレンジブース」を会場内のアリーナコートサイドに設置。垂直にジャンプした際に到達する高さを競い、参加者全員にオリジナルラバーバンドをプレゼント予定とのことだ（配布数には限りあり）。

15日（土）の準決勝は、女子はTealmare Jr. OCEAN WINS U15 vs シーガルズジュニアU15、VC長野トライデンツ岡谷U15 vs SAGA久光スプリングスU15が、男子はウルフドッグス名古屋U15 vs 北海道イエロースターズU15、大阪ブルテオンU15 vs 東レアローズ静岡U15の組み合わせで行われ、勝利したチームが16日（日）の決勝の舞台へ進む。

なお、Tealmare Jr. OCEAN WINS U15とウルフドッグス名古屋U15は大会3連覇がかかっている。今季より一新された大会で優勝トロフィーを手にするのはどのチームになるのかに注目が集まる。