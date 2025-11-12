¡Ö15°Ì¢ª13°Ì¢ª8°Ì¡×¾¾Åçµ±¶õ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²¦¼Ô¤Î18ºÐ¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡¡WTT¸ø¼°¤ÏÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¡Ö°Î¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡×
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡×¤¬¡¢4Æü¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢11ÆüÈ¯É½¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï8°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡£18ºÐ7¥«·î¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤ÎÌö¿Ê¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨Âç²ñ¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹
¾¾Åç¤ÏÁ°½µ¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¡×¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥âー¥ì¥´ー¥É¡Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¹ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÇË¤ë²÷¿Ê·â¤Ç½àÍ¥¾¡¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
½éÀï¤Ç¤Ï°ÂºË¸¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²¼¤·¤Æ¹¥È¯¿Ê¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¸µÀ¤³¦1°Ì¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¦¥ª¥Õ¥Á¥ã¥í¥Õ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë4－0¤Ç´°¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É°µ´¬¤ÎÆâÍÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Àー¥¹¡¦¥ê¥ó¥É¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë2¥²ー¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ìー¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢10·î¤Î¡ÖWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡×¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ò²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥¦¡¦¥À¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾Åç¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤âÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ìー¤òÈäÏª¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¼çÂÎ¤Î¥é¥êー¤«¤éÍ×½ê¤Ç¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢Âè2¥²ー¥à°Ê¹ß¤Ï¥Ç¥åー¥¹¤ÎÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï4－1¤Ç¾¡Íø¡£½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¢£Ä¥ËÜÃÒ¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤ËÂæÆ¬
11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¾¾Åç¤¬15°Ì¢ª13°Ì¢ª8°Ì¤È3½µÏ¢Â³¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ò¹¹¿·¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÃÒ¤ÈÃ°±©¹§´õ¡Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿2019Ç¯8·î°ÊÍè¤Î2Áª¼ê¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
WTT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¾¾Åç¤Î²÷µó¤òÂç¤¤¯Êó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°Î¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÆüËÜÃË»Ò¤ÏÄ¥ËÜÃÒ¤¬¥È¥Ã¥×5¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÂæÆ¬¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢18ºÐ¤Î¾¾Åç¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤òÀ©¤·¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÃå¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£