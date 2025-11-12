株式会社ケンコー・プロフェショナル・イメージングは、GODOXブランドのLEDライト「MA5R」を2025年11月14日（金）に発売する。モバイルバッテリーとしても利用可能。

USB Type-Cによる本体への充電に加え、他のデバイスへの給電にも対応したフルカラーLEDライト。

マグネットを内蔵し、MagSafe対応のiPhoneなどに磁気吸着できる。マグネット面にもライトを備え、スマートフォンに対して横向きに装着すればセルフィー用ライトとしても使用可能。メインライトの出力は5W、セルフィー用ライトは0.8W。

カラーバリエーションは、ホワイト、ブラック、グリーン、ピンク、ブルー、レッドを用意している。

CCTとHSIの各モードを備え、CCTモードでは1,800K～10,000Kの範囲で色温度が調節可能。FXモードも備えており、14種類の照明効果が使用できる。

駆動時間は最大輝度で約3時間40分、50％輝度では約7時間20分。

本体に搭載したボタンのほか、スマートフォンの「Godox Light App」からの制御が可能。NFCにも対応し、アプリを開いた状態で本体に近づけるだけで、接続が完了する。

ソフトディフュージョンドーム、マグネット用リング、充電ケーブルなどが付属する。

出力：5W（セルフィー用ライト：0.8W） 入力：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、18W（最大） 出力：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 色温度：1,800～10,000K（セルフィー用ライト：2,800K～6,500K） GM調整：-50～+50 明るさ調整範囲：0～100％ CRI：＞95（セルフィー用ライト：＞96） TLCI：＞97（セルフィー用ライト：＞98） バッテリー容量：4,900mAh（18.13Wh、3.7V） バッテリー動作時間：約3時間40分（100％の明るさ）、7時間20分（50％の明るさ） 充電時間：約1.5時間 制御：本体ボタン、Bluetooth、NFC Bluetooth制御距離：最大30m FXモード：14種 外形寸法：105×68×13mm 重量：163g 価格：9,790円