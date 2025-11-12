Photo: ヤマダユウス型

気付かなかった不便さが、気付かされた快適さになる。

公益財団法人日本デザイン振興会主催のグッドデザイン賞が今年も開催され、新たなグッドデザインなアイテムが世に生まれました。おめでたい！

木材×スピード×高機能──グッドデザイン大賞が選んだ、次世代仮設住宅の姿

グッドデザイン賞は、見た目の美しさだけに注目するのではなく、使いやすさや社会貢献などの視点も含めて評価する、日本最大級のデザインアワード。そのため都市計画やサービスといった目に見えない対象も、「デザイン」として評価されています。

グッドデザインの裏にある物語。5,000点以上から選ばれた珠玉の製品たち

Photo: ヤマダユウス型 受賞作品を一堂に展示した「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」も大賑わいでした。

では、そもそもデザインとは何なのか？

DTPやグラフィックデザインの経験がある身としては、このテーマは常に頭にあります。今回グッドデザイン賞の取材に関わったことで、ビジュアルだけでない多角的なデザイン視点を実感できた気がしたんです。

というわけで、僕的令和最新版の「デザインとはなにか」について少々語ってみたく。前提として、デザイン＝カッコいい何かではないことをお伝えする必要があります。

見た目が素敵、なだけじゃあない

デザインは見た目の美しさだけでなく、目的を持ち、計画し、形にする行為。

このように認識してもらえれば、いわゆる職業デザイナーさんとの齟齬はないはずです。本気でデザインの概論に取り組むほどの余白はここにはありませんゆえ…。

でも、著名人が語るデザイン系の名言を見ると、言わんとすることがわかってもらえるはず。

スティーブ・ジョブズ ■デザインとは、単なる視覚や感覚のことではない。デザインとは、どうやって動くかだ。

この手のテーマでは鉄板の名言ですね。名言系っていろいろあるので、いくつか紹介させてください。

チャールズ・イームズ（デザイナー、建築家） ■デザインとは、特定の目的を最良な方法で達成するために、要素をどう配置すべきか計画することだ。 ■ニーズを認識することはデザインの最初の条件だ。

ソール・バス（グラフィックデザイナー） ■デザインとは、考えていることを視覚化することである。

フランク・ロイド・ライト（建築家） ■内的な真実を最も豊かに明らかにするデザインが、最良のデザインである。

ジョー・スパラノ（グラフィックデザイナー） ■良いデザインは明白だ。素晴らしいデザインは透明だ。

シモン・シュムエリ（IBMの技術者。USBフラッシュドライブの共同開発者） ■デザインとは、目的に合わせて最適化されたアートである。

ジョン・マエダ（グラフィックデザイナー、作家） ■デザインは問題に対する解決策である。アートは問題に対する問いかけである。

…などなど、いくらでも見つかります。重要なのは、いずれも目的や解決、機能といった要素を包括している点で、ここにデザインの真髄があるともいえます。

一方で、ジョン・マエダの言葉に対し、作家のフィリップ・ヴァン・アレンは反論を唱えたことも。

私にとって、良いデザインとは新たな問いを生じさせるものだ。 もしデザイナーが単に問題を解決するだけなら、最もありきたりのレベルで機能する物ばかりが作られ、我々はデザインと文化の力を弱めてしまうだろう

名言が正解とは限らない。でも、少なくともこれらの言葉は、デザインの意味や意義を理解する補助輪になるに違いないと、僕は思います。

かなり「本気」の審査をしていたよ

「デザインってそういうものなのかぁ」と実感してもらった上で、次はグッドデザイン賞について考えてみましょう。

実は、授賞式が行なわれる数カ月前に、グッドデザイン賞二次審査の様子を取材させてもらいました。その様子を見てほしいのですが…。

Photo: ヤマダユウス型

幕張メッセのホールにズラリと並んだ、5,000点を超える応募作品。これ全部をチェックしてるってすごくない!?

Photo: ヤマダユウス型

それぞれのジャンルのエキスパートが、数日にわたって評価をつけていくのが、この二次審査だそうな。これは大変だろうなぁ…。

取材時に聞いた言葉で面白かったのが、それぞれのジャンルを評価している人が、ジャンルの垣根を超えたコミュニケーションをしている点。例えば特定のジャンルでは評価されない取り組みに対して、他ジャンルの視点から好印象な意見が出ることがあったそうです。そうした相互作用は、ジャンルを超えた大きなうねりの発見に繋がる、と。

グッドデザイン賞は、多くのジャンルを横断的に評価します。この懐の広さは、世界三大デザイン賞として認知されているiFデザインアワード、レッドドット・デザイン賞、IDEA賞と同じ性格です。

そしてグッドデザイン賞の創設は1957年。IDEA賞が1980年、レッドドット・デザイン賞が1955年、iFデザインアワードが1953年の創設なので、世界的にも最古参レベルのデザインアワードとして脈々と続いてるんですよね。

長生きなのが権威性の象徴とは限らないでも、継続は力なりという面も事実。グッドデザイン賞が一定の説得力を持った賞であるとわかってもらえたでしょう。

ちなみに誤認されがちなモンドセレクション（1961年創設）は、主に食品を対象とした審査。 「お金を払えば金賞がとれる」とネットで噂になっていましたが、ブロンズからグランドゴールド評価があり受賞対象が多いこと、そもそも日本製品が高品質なこと、日本からの申請を代行する業者がいることなどが影響してると思われます。

「グッドデザイン賞」というラベルは生活を豊かにする？

Photo: ヤマダユウス型 郷土料理であるほうとうの調理に特化しつつ、普段使いも工夫された鋳物鍋。

では、幾多の審査・評価を乗り越えた製品は、僕らに何をもたらしてくれるのか？ 消費者的に気になるのって、結局はここだと思うんですよね。

結論から言うと、僕は「グッドデザインに選ばれたことがあるかどうか」を、1つの指標にして製品を選ぶ習性がつきました。

例えば先日、壁に取り付けるフックを買おうとしたんです。100均でも見つかりますが「グッドデザインに選ばれたことがあるフックなら、何かしら優れた点があるのでは？」と思い、グッドデザインのサイトで探してみたんです。他にも電源タップやペーパーホルダーなどを探してみました。

受賞したからには、何か理由がある。それは、自分では気づかなかったであろう不便さを解決してくれているかもしれないし、一線を画すアイデアが仕込まれているかもしれない。

グッドデザイン賞というラベルに対しては、そんな期待感を抱くようになりました。もちろん、視覚的な美麗さも含んでいるかもしれませんしね。

Photo: ヤマダユウス型 サイズや色のレベルから建築との一体化を目指したパナソニックの製品群。自宅全部コレにしたい。

これがイヤホンやスマホなど、自分が詳しい分野であれば、多面的な視点で判断できるので問題ないんですよ。でも、歯ブラシとかボールペンとか、自分が詳しくない（というか意識すらしていない）ジャンルの製品を選ぶときって、漫然と選びがちじゃあないですか？

ちゃんとしたものが欲しいなら、Gマークを探すべし。なぜならその製品は、見た目だけでなく機能や解決力も優れているから。

Photo: ヤマダユウス型

これが、僕がグッドデザイン賞の取材で僕が学んだことです。見えない工夫が心地良さを生む、これこそデザインの真髄じゃあないですか。