突然の“卒業発表”にネット激震「なんでなの…？」「そんなのイヤだああああ」
JR東日本はきのう11日、交通系ICカード『Suica』のイメージキャラクターとして親しまれてきた「Suica のぺンギン」が、2026年度末で“卒業”することを発表した。突然の卒業発表に、ネットではきのうから多くの悲しみの声が寄せられている。
【写真】存在感バツグンの『Suicaのペンギン Yogibo Hugger』
「Suica のぺンギン」は、かわいい見た目から多くの人たちに愛され、「Suica」の認知度向上、利用促進に大きく貢献。2001年から25年にわたり、イメージキャラクターを務め、“卒業”を迎える2026年度末に向けて、JR東日本は、「これまでのご愛顧への感謝をお伝えするため、ファンの皆さまへ向けた各種キャンペーンを実施します」としている。
なお、新たなキャラクターについては、卒業のタイミングでバトンタッチとしているが、現状未定となっている。
■「Suicaのぺンギン」作者・坂崎千春氏コメント
2001年に「Suica」のイメージキャラクターとして選んでいただいたとき、とてもうれしく誇らしかったのを覚えています。ポスターやCMに登場しグッズになり、多くの方々に愛され、「Pensta」というショップもできました。
25年という長い時間、「Suicaのペンギン」として歩むことができて幸せでした。最後の1年も精一杯務めさせていただきます。応援してくださった皆さま、今まで本当にありがとうございました。
この卒業発表にSNSでは「この卒業発表、どんな人気アイドルよりも日本中、特に関東に激震走ってるでしょ」「卒業なんて、そんなのイヤだああああ」「なんでなの…？」「ペンギン可愛いからわざわざSuicaにしてたのに…」「信じられない」「あーーー悲しい！」「しばらくSuicaペンギンロスになるなー」「悲しいけど、次のキャラに期待かな」などの声が寄せられている。
